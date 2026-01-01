İlginizi Çekebilir

Burdur Valisi Bilgihan, görevi başındaki personeli ziyaret etti
Mersin ve Hatay'da polis ekipleri yılbaşı denetimi yaptı
Adana'da yılın ilk bebeği "Poyraz" oldu
Adana ve Mersin'de yeni yıl kutlandı
Antalya'da bazı vatandaşlar 2026'yı denize girerek karşıladı
Hatay’da kumaş deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi
Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde yeni yıl kutlamalarına yönelik denetim yapıldı
Adana'nın Feke ilçesinde kar temizleme çalışmaları sürüyor
Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi

Antalya'da bazı vatandaşlar 2026'yı denize girerek karşıladı

Antalya

Antalya'da bazı vatandaşlar 2026'yı denize girerek karşıladı

ANTALYA - Antalya'da bazı vatandaşlar 2026 yılını gece denize girerek karşıladı.

Konyaaltı Sahili'nde toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler grubu" adını verenler, ateş yakarak müzik eşliğinde eğlendi.

Gruptakiler, 2025'in son dakikasında 10'dan geriye sayarak denize girdi.

Yeni yıla denizde "merhaba" diyenlerden İsmail Çankaya, geleneği sürdürerek bu yıl da yeni yıla denizde girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çankaya, yılın her günü aynı bölgeden denize girdiklerini dile getirdi.

Denize girenlerden 10 yaşındaki Çınar Dağlı ise geçen yıl da yeni yılı denizde karşıladığını belirterek, bu yıl da yeni yıla denizde "merhaba" dediği için mutlu olduğunu ifade etti.



Yurt Dünya 1.01.2026 01:54:14 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da bazı vatandaşlar 2026'yı denize girerek karşıladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

2026 Yılına Girerken
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Burdur Valisi Bilgihan, görevi başındaki personeli ziyaret etti

2

Mersin ve Hatay'da polis ekipleri yılbaşı denetimi yaptı

3

Adana'da yılın ilk bebeği "Poyraz" oldu

4

Adana ve Mersin'de yeni yıl kutlandı

5

Antalya'da bazı vatandaşlar 2026'yı denize girerek karşıladı

6

Hatay’da kumaş deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

7

Antalya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi

8

Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde yeni yıl kutlamalarına yönelik denetim yapıldı

9

Adana'nın Feke ilçesinde kar temizleme çalışmaları sürüyor

10

Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi