Antalya'da bir aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonu açıldı, bir merkezin temeli atıldı

Antalya

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir aile sağlığı merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açılırken, bir başka aile sağlığı merkezinin de temeli atıldı.

Hayırsever Salih Sır'ın katkılarıyla Beşkonaklılar Mahallesi'nde inşa edilen 6 hekimli Fatma Numan Sır Aile Sağlığı Merkezi ile 7 birimli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Şahin, Antalya'nın birinci basamak sağlık hizmetlerinde önemli aşama kaydettiğini belirterek, "Eğitim ve sağlık hizmetleri gibi büyük işlerde hayırseverlerimizin desteği çok önemli. Bu konuda da Antalya, Türkiye'nin en özel şehirlerinden bir tanesi. Devletimizin yaptığı her bir derslik ve aile hekimliğine bir tane de hayırsever vatandaşlarımız ekliyor." dedi.

Sağlık hizmetlerinin büyük bölümünün birinci basamakta karşılandığını vurgulayan Şahin, burada sadece tedavi hizmeti sunulmadığını, tedaviden daha önemli olan koruyucu sağlık hizmetlerinin de aile hekimleri tarafından yürütüldüğünü belirterek, aile hekimliğinin sağlık hizmetlerinin omurgasını oluşturduğunu ifade etti.

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun acil vakalarda kritik rol üstleneceğini kaydeden Şahin, "Kalp krizi ve kaza gibi her türlü olumsuz vakalara çok hızlı bir şekilde ulaşmanız lazım. Bunu da konuşlandığınız yerde, konuşlandığınız alanları çeşitlendirerek yaparsınız. Kamu hizmetleri bir kuşun kanatları gibidir; iki kanat birden senkron bir şekilde çırparsa uçar ve yükselir. Bunu Antalya'da başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 20 bin nüfusa hizmet edecek olan bu güzel eseri vücuda getiren tüm paydaşlarımıza, milletvekillerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Programda hayırseverler Salih Sır ve Ayşegül Sır'a plaket takdim edildi.

Öte yandan, hayırsever Serhat Şimşek'in katkılarıyla Fevzi Çakmak Mahallesi'nde inşa edilecek Bedia Nimet Şimşek Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma töreni de gerçekleştirildi.

Buradaki konuşmasında Kepez'in hızla büyüdüğüne dikkati çeken Şahin, "Bu hizmetler acil ve ihtiyaç duyulan hizmetler. Çünkü Kepez, Antalya’nın en büyük ilçesi. Antalya her yıl 50 binin üzerinde ek nüfus alıyor ve bu nüfusun önemli bir kısmı Kepez ilçemize geliyor." dedi.

Kamu hizmetlerinin genel bütçe, yerel yönetimler ve hayırsever desteğiyle yürütüldüğünü belirten Şahin, bu yükü üstlenen hayırseverlerin sürece hız kazandırdığını, aynı zamanda moral ve güç verdiğini ifade etti.

Dualar eşliğinde temeli atılan merkezin yaklaşık 15 bin kişiye hizmet vermesi bekleniyor.




