Antalya'da bir haftada 74 bin 53 araç ve sürücü denetlendi

ANTALYA - Antalya'da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen denetimlerde, son bir haftada 74 bin 53 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, kent genelinde trafik güvenliğinin en üst düzeyde tutulması amacıyla trafik birimlerince helikopter ve dron destekli denetimler gerçekleştirildi.

Bir haftalık denetimlerde, yük taşıyan araçlara yönelik 11 bin 739, yolcu taşımacılığına yönelik 7 bin 609, alkol ve uyuşturucu, uyarıcı madde kullanımına yönelik 7 bin 449, emniyet kemeri kullanımına yönelik 15 bin 920, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik 19 bin 300 kontrol yapıldı.



Diğer uygulamalarla birlikte toplam 74 bin 53 araç ve sürücüsü denetlendi.

Denetimlerde, bin 904 araç yasak park, 381 araç engelli yerine park, 4 bin 114 sürücü hız ihlali, 226 sürücü alkollü araç kullanma, 4 sürücü korsan taşımacılık, 64 sürücü abartı egzoz, 953 sürücü kırmızı ışık ihlali, bin 589 kişi emniyet kemeri takmama, 2 bin 674 kişi kask kullanmama, 530 kişi sürücü belgesi olmadığı, geri alındığı veya iptal edildiği halde araç kullanma nedeniyle işlem gördü.



Toplam 17 bin 701 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.