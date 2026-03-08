Antalya'da "Bir Kadın Bir Yolculuk Kalemden Fırçaya" resim sergisi açıldı

ANTALYA - Antalya'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Bir Kadın Bir Yolculuk Kalemden Fırçaya" resim sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İmece Destek ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle düzenlenen sergi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Sergide, konuk evinden hizmet alan kadınların hayat mücadelelerini kaleme aldıkları mektuplarından yola çıkan sanatçıların, bu duygu ve düşüncelerle oluşturdukları eserler yer aldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, kadınların toplumun en temel ögesi olduğunu söyledi.

Toplumun, son dönemlerde kadına şiddet haberleriyle sarsıldığını belirten Şahin, Kadınlar Günü'nün bu meselenin konuşulması ve Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarılması için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Bu meselenin toplumu yaraladığını ve sanatçıların bunu yansıttıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Aralarında öğretim üyeleri de olan 18 sanatçımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim kadının istatistiklerde gözüktüğü ve Türkiye'nin şampiyon olmakla övündüğü bir istatistikimiz var. Kadın öğretim üyesi sıralamasında dünyada açık ara en öndeyiz. Bu sağlık ve eğitim sektöründe de devam ediyor. Kadına yönelik şiddette de en dipte olarak dünyanın zirvesinde olmak bize yakışır. Bunun için çalışıyoruz."

Toplumu inşa edenlerin kadınlar olduğunu dile getiren Şahin, "Kadına uzanan el aslında devletin temel yapısına uzanmaktadır ve devlet bunu direkt olarak kendisine yapılmış bir tehdit olarak görür, ona göre de tedbir alır ve karşılık verir." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de çalışmalarını şiddete karşı sıfır tolerans ve güçlü kadın güçlü Türkiye ilkesiyle, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Küratör Ayşe Özmak Mercan ise kadınların umutlarını, mücadelelerini, yeniden başlama hikayelerini sanatçıların gözüyle insanlara aktarmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından sanatçılara, Vali Şahin tarafından plaket takdim edildi.

Programa, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin ile çok sayıda davetli katıldı.

Sergi, 12 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.