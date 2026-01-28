İlginizi Çekebilir

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama
Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu
Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor
Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu
Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı
Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar istiyor
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
Bozyazı ilçesinde dolu etkili oldu
Obilet kayak tatili için öne çıkan rotaları paylaştı

Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu

Antalya

Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde yol kenarındaki 07 SET 56 plakalı otomobilin uzun süredir çalıştığını ve içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından yapılan incelemede, otomobildeki kişinin Habip T. (50) olduğu, yedek parça almak için geldiği sanayide arabasına bindikten sonra yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Habip T'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.



Yurt Dünya 28.01.2026 13:49:08 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Özgür Özel Osmaniye’ye Geliyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama

3

Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu

4

Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor

5

Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu

6

Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı

7

Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar istiyor

8

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

9

Bozyazı ilçesinde dolu etkili oldu

10

Obilet kayak tatili için öne çıkan rotaları paylaştı