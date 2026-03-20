Antalya'da bir konteynerde çıkan yangında 5'i çocuk 6 kişi öldü

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti.

Gaziler Mahallesi'ndeki bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Konteynerde yapılan incelemede, anne ile 5 çocuğunun öldüğü belirlendi.



Yaralanan baba ile 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ekiplerin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.