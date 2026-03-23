Antalya'da bir konteynerde çıkan yangında ölen 6 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında ölen yabancı uyruklu anne ve 5 çocuğunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Gaziler Mahallesi'nde yabancı uyruklu sera işçilerinin kaldığı konteynerde 20 Mart'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğunun Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler teslim edilirken yakınları üzüntü yaşadı.

Leyla Elali Ahmed ile çocukları Muna (9), Hayat (7), Iman (5), Fatma (8) ve Mahmud Ahmed'in (4) cenazeleri Antalya'dan Gaziantep'e oradan da Suriye'ye götüreceği öğrenildi.

- Olay

20 Mart'ta Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan sera sahibi Yusuf G. ile diğer iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yusuf G. tutuklanmıştı.



