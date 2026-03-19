Antalya'da cami kubbesindeki leylek yuvası güvenli alana taşındı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde cami kubbesinde bulunan leylek yuvası güvenli alana taşındı.

Dikmen Mahallesi Cami'nin kubbesine 7 yıldır yuva yapan leylek yuvasının yıkıldığı iddiaları üzerine muhtar Erdoğan Sarı, açıklama yaptı.

Leyleğin geçen yıl gelerek cami kubbesine yuva yapıp yavruladığını belirten Sarı, "Belli bir süre sonra kubbeye çıktık. Leyleğin yavruları kubbeden düşerek ölmüş ve yağmur giderlerini tıkamış. Caminin hocasıyla bu konuyu değerlendirdik. Bu yıl leylek gelmeden ne yapabiliriz diye çalıştık. Bu işten anlayan bilirkişilere danıştık. Yakın bölgelere bu kuşun yuvasını taşıdık ve bir gün sonra gelen leylek yeni yerine yuva yaptı." dedi.

Yaşananların sosyal medyada tartışma konusu olması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye geldiğini aktaran Sarı, yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini kaydetti.



