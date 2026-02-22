İlginizi Çekebilir

Saimbeyli ilçesinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı
MEMLEKET SOFRASI - Çullama
Endüstriyel ısıtma sistemleri Isparta'dan dünyaya ulaşıyor
Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi
Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman "Vefa İftarı"nda konuştu:
Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 26 zanlı tutuklandı
Mersin'de masa tenisi eğitim alanına 88 yaşındaki sporcunun adı verildi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Antalya

Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Altındağ Mahallesi Güllük Caddesi'nde iş yeri olarak kullanılan bir apartman dairesine gelen Y.N.K. ile Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.N.K, Y.Ö.'ye silahla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Y.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Y.Ö'nün cesedi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, kentte eğlence merkezi işlettiği öğrenilen şüpheli Y.N.K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Yurt Dünya 22.02.2026 12:09:18 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Ayırmadan, Ayrıştırmadan…

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

İsteseniz de İstemeseniz de: Özümüze Dönüyoruz!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Saimbeyli ilçesinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı

2

MEMLEKET SOFRASI - Çullama

3

Endüstriyel ısıtma sistemleri Isparta'dan dünyaya ulaşıyor

4

Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

5

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi

6

Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

7

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman "Vefa İftarı"nda konuştu:

8

Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 26 zanlı tutuklandı

9

Mersin'de masa tenisi eğitim alanına 88 yaşındaki sporcunun adı verildi

10

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi