Antalya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Antalya

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi'ndeki bir işletmede, iş yeri sahibi Ömer Y. ile Abdulkadir Erkan (36) ve Nurettin Süleyman Ertem (56) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Y, yanındaki silahla iki kişiye ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Erkan ve Ertem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüphelinin kullandığı silahla birlikte polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Cenazeler, savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



