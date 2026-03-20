İlginizi Çekebilir

Isparta'da tarihi Ulu Cami, yeniden ibadete açıldı
Özbekistan'dan Hataylı afetzedelere yöresel lezzet ikramı
Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti
Hatay'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hassa'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya teşkilatıyla telefonda bayramlaştı
İstanbul’da Osmaniyelilerin büyük buluşması
Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, trafik denetiminde sürücülerle bayramlaştı
Adana ve Mersin'in ilçelerinde bayramlaşma programları düzenlendi

Antalya'da çocuklara bayram şekeri dağıtma geleneği sürdürüldü

Antalya

Antalya'da çocuklara bayram şekeri dağıtma geleneği sürdürüldü

ANTALYA - Kumluca ilçesine bağlı Belen Mahallesi'nde yüzyıllardır devam ettirilen çocuklara şeker dağıtımı ve dua geleneği bu bayram da sürdürüldü.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Belen Mahallesi'nde vatandaşlar, bayram namazı için camiye gelirken yanlarında çocuklarını da getirdi. Namaz çıkışı önce birbirleriyle bayramlaşan mahalle sakinleri, ardından cami bahçesinde seyyar satıcılardan aldıkları şekerleri brandaların üzerine dökerek karıştırdı.

Şeker dağıtım görevlileri tarafından daire şeklinde sıralanan çocuklara şekerler eşit olarak dağıtıldı. Daha sonra mahalle imamı tarafından dua edildi. Yapılan duaya çocuklar hep bir ağızdan "Amin" diyerek eşlik etti.

Belen Mahallesi emekli imamı Musa Yorgancı bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği, paylaşmanın arttığı ulvi günler olduğunu söyledi.

Yorgancı, bu bayramda da mahalle sakinleri olarak önce çocukları sevindirdiklerini belirtti.

"Amin" duası geleneği ve çocuklara şeker dağıtımının mahallede yüzyıllardır devam ettiğini ifade eden Yorgancı, "Bugün güzel bir gün, bayram sabahı. Bayramlaşmadan önce çocuklarımızı sevindiriyoruz. Çocuklarımızın sevinmesi bizim en güzel bayramımız. Çocuklar ağlamasın, çocuklar hep gülsün, hep sevinsin." dedi.

Bayram namazı sonrasında dağıtılan şekerlerden alan çocuklar da çok mutlu olduklarını ifade ederek, herkesin bayramını kutladı.



