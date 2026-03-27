Antalya'da çocuklara eğitsel oyunlar eğitimi veriliyor

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemek ve becerilerini güçlendirmek amacıyla "Eğitsel Oyunlar" eğitimi veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi için sunulan hizmetten 7- 9 yaş aralığındaki çocuklar faydalanıyor.

Derslerle birlikte, çocukların hem bedensel hem de mental gelişimini desteklemek amaçlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Spor Eğitmeni olarak görev yapan Tayyibe Nur Böcekdere, kursların bu dönem yeni açıldığını söyledi.

Eğitimlerin çocukların takım çalışması, reaksiyon, el göz koordinasyonu ve motor becerilerini geliştirmeye yönelik katkı sağladığını belirten Böcekdere, eğitsel oyunların, çocukların hem akademik hem sosyal gelişimini desteklediğini dile getirdi.​​​​​​​



Yurt Dünya 27.03.2026 13:04:56 0
