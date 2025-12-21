Antalya'da coğrafi işaret başvurusu yapılan Döşemealtı kabağı tanıtıldı

ANTALYA - Antalya'da coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan Döşemealtı kabağının tanıtım ve tadım etkinliği düzenlendi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde ATSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Döşemealtı kabağının üretim süreci, ayırt edici özellikleri ve bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar ele alındı.

Etkinlikte şefler tarafından Döşemealtı kabağı kullanılarak hazırlanan 53 farklı ekmek, pasta, tatlı ve yemek çeşidi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, kentin sahip olduğu tarımsal ve kültürel değerlerin artık yeni bir aşamaya geçtiğini ve coğrafi işaret sürecinin yalnızca tescille sınırlı olmadığını söyledi.

Antalya'nın tüm değerlerini tanıtmak için yola çıktıklarını dile getiren Şahin, "Bugün bu etkinlik, bu yolculuğun ikinci aşamasına geçtiğimizi gösteriyor. Artık tespit ve tescil sürecini geride bırakıyor, bu zenginliklerin işlenmesi, sunulması ve ticarileştirilmesi dönemine giriyoruz." dedi.

Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomiyle buluşturulmasının önemine dikkati çeken Şahin, Döşemealtı kabağının, şef ve gurmeler tarafından çok sayıda farklı tarifle tanıtılmasının bu ürünlerin potansiyelinin harekete geçtiğinin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Bir sonraki hedefin, coğrafi işaretli ürünlerin turizm sektörüne entegre edilmesi olduğunu vurgulayan Şahin, "Restoranlarımızda, hatta otellerimizde coğrafi işaretli ürünlere özel menülerin oluşturulmasının ve bu değerlerin artık misafirlerimizin beğenisine sunulmasının zamanı geliyor." diye konuştu.

Şahin, sürece katkı sunan kurum ve paydaşlara teşekkür ederek, Antalya'nın ve Türkiye'nin bu muhteşem ürünlerinin hak ettiği değeri bulacağına inandığını kaydetti.

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise organizasyonun coğrafi işaretli ürünlerin gastronomiyle buluşturulması açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.

Tanıtım etkinliğine Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üreticiler, sektör paydaşları, şefler ve gastronomi alanından davetliler katıldı.