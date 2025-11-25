Antalya'da coğrafi işaret başvurusu yapılan ürünler tanıtıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde, coğrafi işaret başvurusu yapılan ürünlerin tanıtımı amacıyla etkinlik düzenlendi.

Kemer Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Kemer Yörük Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kemer gömbe ekmeği, hamur dolması, turunç ekşili maş fasulyesi çorbası, fesleğenli kıl patlıcan yemeği, yufka ekmeği tatlısı, yapık yemeği ve bahar şerbeti katılımcıların beğenisine sunuldu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, köklü bir kültürün mirasçıları olduklarını ve bunu muhafaza edip sonraki nesillere bozulmadan devretmenin en büyük sorumlulukları olduğunu söyledi.

Sadece yemekleri değil, tüm kültür ögeleri üzerine çalışmalar yaptıklarını belirten Şahin, "Antalya’da yaklaşık bir yıldır seferberlik ruhuyla her ilçemiz ve o ilçedeki tüm paydaşlarımız çalışıyor. Tarım Müdürlükleri sekretaryasında bunlar sistematik bir şekilde hazırlanıyor, Türk Patent ve Marka Kurumuna sunuluyor." dedi.

Kentte daha önce 19 tescilli ürünün bulunduğunu ve şu anda 220 kadar başvuru olduğunu anlatan Şahin, potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



Coğrafi işaretli ürünlerin kente gelen misafirlere sunulması gerektiğini dile getiren Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tescil aşamasıydı, bundan sonra tanıtım ve bu değerlerin bir şekilde potansiyelinin ekonomik olarak da değerlendirilmesi aşamaları gelecek. Artık istiyoruz ki bizim coğrafi işaretli ürünlerimiz, Türk mutfağı, Antalya mutfağı, Antalya'ya gelen milyonlarca misafire sunulsun. Her otelde bir Türk mutfağı, Antalya gecesi, Yörük gecesi niçin yapılmasın?"

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da coğrafi işaretli ürünler tanıtım günleri kapsamında 7 çeşit ürünün tanıtımını gerçekleştirdikleri için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Programa, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, birim müdürleri, muhtarlar, STK temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.