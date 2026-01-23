İlginizi Çekebilir

Antalya

ANTALYA - Antalya'da bir grup dalgıç, 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na dikkati çekmek amacıyla su altında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Konyaaltı sahiline gelen Akdeniz Dinamik Spor Kulübü üyesi dalgıçlar, hazırlıkların ardından denize girdi.

Bir süre su altında kalan dalgıçlar, 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na dikkati çekmek amacıyla kitap okudu.

Kulüp başkanı Server Yüksel, sporun yalnızca fiziksel değil zihinsel gelişimi de desteklemesi gerektiğini belirterek, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı önemsediklerini ifade etti.



Yurt Dünya 23.01.2026 19:47:18 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da dalgıçlar su altında kitap okudu

