Antalya

Antalya'da "Doğadan Estetiğe: Müdahalesiz Mozaik" söyleşisi düzenlendi

ANTALYA - Doğal çakıl taşı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı, Antalya'da "Doğadan Estetiğe: Müdahalesiz Mozaik" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümü tarafından düzenlenen söyleşi, Edebiyat Fakültesi'nde yapıldı.

Sarı, burada yaptığı konuşmada, çakıl taşlarına müdahale etmeden sanatını icra ettiğini belirtti.

Yapaylığın fazlalaştığını ve buna doğalı koruyarak yanıt verdiğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Çağımızda her sanatsal eylem, aynı zamanda ekolojik bir eylemdir. Ben bir taşı boyadığımda kimyasal kullanıyorum. Üretilmesi, taşınması, atığı, her biri çevresel bir maliyettir. Ben bir taşı kestiğimde enerji harcıyorum, elektrik, makine, karbon ayak izi ama ben taşı olduğu gibi kullandığımda? Sıfır kimyasal, sıfır enerji, sıfır atık. Müdahalesizliğim sadece estetik bir tercih değil aynı zamanda etik bir duruş."

Filozof Arne Naess'in "Her varlığın özsel değeri vardır" sözünü hatırlatan Sarı, "Taş, benim projemde kullanılacak bir araç değildir. O, kendi başına değerli bir varlıktır. Ben sadece, ona saygımı gösteriyorum." dedi.

Sanatının ana malzemesinin zaten doğada var olduğunu vurgulayan Sarı, her taşın bir potansiyeli olduğunu ve eserlerinin bu potansiyel ile forma dönüştüğünü söyledi.



