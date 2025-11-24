İlginizi Çekebilir

Antalya'da emekli öğretmen Nadire Akarsu'nun resim sergisi açıldı

Antalya

Antalya'da emekli öğretmen Nadire Akarsu'nun resim sergisi açıldı

ANTALYA - Antalya'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Nadire Akarsu Resim Sergisi", sanatseverlerle buluşturuldu.

Emekli öğretmen ve ressam Nadire Akarsu'nun eserlerinin yer aldığı sergi, Muratpaşa Belediyesi Fikret Otyam Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide, yağlı boya, sulu boya ve karakalem çalışmalarından oluşan yaklaşık 40 eser yer aldı.

Akarsu, AA muhabirine, 26 sene öğretmenlik yaptığını ve öğrencilerine resim sevgisini aşıladığını belirtti.

Resimlerini, anlamlı günde sergilemekten mutluluk duyduğunu ifade eden Akarsu, çalışmalarının en eskisinin 20, en yenisinin ise 4 yıllık olduğunu söyledi.

Sergiyi, "Bir Ömür Boyu Sevgiyle Öğreten Ellerden, Renklerle Yeniden Doğan Hikayeler" temasıyla düzenlediğini aktaran Akarsu, şunları kaydetti:

"Deniz manzaraları, doğadaki güzel şeyler beni etkiliyor. Doğa güzelliklerini, bizim için yararı olan doğayı canlandırıp kalıcı bir halde bırakmak istedim. Benden sonrakiler de sevsin resim yapmayı, doğayı unutmasın. Resimlerimi en güzel bu günde sergileyebileceğimi düşündüm. İçimde öğretmen ve resim sevgisi var. Bunu birleştirdim ve dedim ki, bunları benim öğrencilerim de başkaları da görsün."

Akarsu'nun eski öğrencilerinden Arife Koç da yıllar sonra yeniden bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Açılışa, sanatçının eski öğrencileri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi, yarına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.



Eğitim 24.11.2025
