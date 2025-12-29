Antalya'da evden bir kamyon çöp çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Antalya

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen evden, bir kamyon çöp çıkarıldı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ünsal Mahallesi'ndeki vatandaşlar, bir evden yoğun koku geldiği yönünde ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren belediye ekipleri, zabıta ve polis gözetiminde evde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Evden, aralarında çürümüş eşyalar, plastik atıklar, pet şişeler ve kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin de bulunduğu bir kamyon çöp çıkarıldı.

Çöplerden arındırılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Öte yandan, evde yalnız yaşayan S.Ç de bakımevine yerleştirildi.



