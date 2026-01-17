İlginizi Çekebilir

Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Adana Valisi Mustafa Yavuz görevine başladı:
Adana'da Yeşilayın öncülüğündeki "Bağımsız Genç Fikirler" projesi tanıtıldı
Türkiye sigorta sektörü 2026'da yeni döneme hazırlanıyor
Metro Türkiye Michelin Rehberi'ne giren restoranlara plaket verdi
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2026'nın ilk prömiyerini "Tria" ile yapacak
Halkbank elektrikli araç ve şarj ekosistemi temsilcilerini buluşturdu
Doğa Koleji yöneticilerinden Bursa İnegöl Kampüsü'ne ziyaret
Manavgat'ta şantiyedeki konteynerde yangın çıktı

Antalya'da geleneksel sanat kursları meslek edinme fırsatı sunuyor

Antalya

Antalya'da geleneksel sanat kursları meslek edinme fırsatı sunuyor

ANTALYA - Antalya'da 230 branşta düzenlenen kurslarda katılımcılar, hem meslek sahibi oluyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki 28 merkezde, cilt bakımı ve makyaj, aşçı çırağı, el sanatları, sepet örücülüğü, yabancı dil ve elbise dikimi gibi çeşitli kurslarda eğitim veriliyor.

Katılımcıların sosyalleşme fırsatını yakaladığı eğitimlerle, iş imkanı da sağlanıyor.

Merkezde ayrıca, yerleşik yabancılar için Türkçe dersleri de veriliyor.

El sanatları kursiyerlerinden 84 yaşındaki Eser Tezyüksel, 3 senedir eğitimlere düzenli katıldığını belirtti.

Atölyeler sayesinde sosyal hayatının renklendiğini aktaran Tezyüksel, farklı sanatlar öğrendiğini ve yeni arkadaşlar edindiğini kaydetti.

İranlı Azam Khosravi de atölyelerde çanta, mont süsü, tablo ve sabun kabı gibi ürünler yaptıklarını ifade etti.



Yurt Dünya 17.01.2026 14:24:20 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da geleneksel sanat kursları meslek edinme fırsatı sunuyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Heyecan ve Üzüntü Bir Arada
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

3

Adana Valisi Mustafa Yavuz görevine başladı:

4

Adana'da Yeşilayın öncülüğündeki "Bağımsız Genç Fikirler" projesi tanıtıldı

5

Türkiye sigorta sektörü 2026'da yeni döneme hazırlanıyor

6

Metro Türkiye Michelin Rehberi'ne giren restoranlara plaket verdi

7

Antalya Devlet Opera ve Balesi 2026'nın ilk prömiyerini "Tria" ile yapacak

8

Halkbank elektrikli araç ve şarj ekosistemi temsilcilerini buluşturdu

9

Doğa Koleji yöneticilerinden Bursa İnegöl Kampüsü'ne ziyaret

10

Manavgat'ta şantiyedeki konteynerde yangın çıktı