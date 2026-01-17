Antalya'da geleneksel sanat kursları meslek edinme fırsatı sunuyor

ANTALYA - Antalya'da 230 branşta düzenlenen kurslarda katılımcılar, hem meslek sahibi oluyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki 28 merkezde, cilt bakımı ve makyaj, aşçı çırağı, el sanatları, sepet örücülüğü, yabancı dil ve elbise dikimi gibi çeşitli kurslarda eğitim veriliyor.

Katılımcıların sosyalleşme fırsatını yakaladığı eğitimlerle, iş imkanı da sağlanıyor.



Merkezde ayrıca, yerleşik yabancılar için Türkçe dersleri de veriliyor.

El sanatları kursiyerlerinden 84 yaşındaki Eser Tezyüksel, 3 senedir eğitimlere düzenli katıldığını belirtti.

Atölyeler sayesinde sosyal hayatının renklendiğini aktaran Tezyüksel, farklı sanatlar öğrendiğini ve yeni arkadaşlar edindiğini kaydetti.

İranlı Azam Khosravi de atölyelerde çanta, mont süsü, tablo ve sabun kabı gibi ürünler yaptıklarını ifade etti.

