İlginizi Çekebilir

Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
sahibinden.com "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi"ni yayımladı
TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası
Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı
Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği
Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Obader Hukukçuları Ağırladı
Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı

Antalya'da gençler Okçular Tekkesinin etkinliğinde buluştu

Antalya

Antalya'da gençler Okçular Tekkesinin etkinliğinde buluştu

ANTALYA - Antalya Okçular Tekkesi Gençlik Derneği koordinesinde yürütülen "Devlet Himayesindeki Gençlerin Yetiştirme Politikası Üzerine Reform Çalıştayı" projesi kapsamında düzenlenen "Tanışma ve Doğada Buluşma" etkinliğinde gençler bir araya geldi.

Erasmus Gençlik Katılım Faaliyetleri kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projesinin ilk etkinliği 60 gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

Döşemealtı ilçesindeki Orfe At Çiftliği'ndeki buluşmada gençler ata binme, mas güreşi, mangala, okçuluk savaşları, mini futbol, engelli parkur yarışı ve halat çekme gibi etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Ata Sporları Federasyonu Başkanı ve Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, gazetecilere, projenin AB finansmanlığında Antalya Okçular Tekkesi Gençlik Derneği ve Uluslararası Konyaaltı Gençlik Derneği ile ortaklaşa düzenlendiğini söyledi.

Çalıştayda görev alacak gençler için yaptıkları tanışma, buluşma etkinliğinde bir araya geldiklerini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Etkinliğe ata sporlarını dahil ederek hazırladık. Temel amaç gençlerin fikir ve çözüm üretmelerine önayak olmak, onları yönlendirmek, destek olmak. Yetiştirme sırasında toplumdan çok soyutlanmadan daha donanımlı gençlerin oluşması için gerekli reform çalışması oluşturulması. Hem ulusal hem uluslararası bazda bu çalıştayın sonuçlarını ilgili kurumlara sunacağız." dedi.

Uçar, koruma altındaki gençlerin kendi ayakları üzerinde durmalarını ve manen güçlü olmalarını istediklerini vurguladı.

Antalya Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da projenin hem gençlere, hem doğaya hem de atalara saygıyı ön plana çıkaracak bir çalışma olduğunu ifade etti.

Proje sayesinde geleneksel Türk sporlarının yaşatılmasına da katkıda bulunulduğunu dile getiren Zaimoğlu, "Hem gençlerimize sahip çıkma, hem de ata sporlarımıza sahip çıkmak için güzel bir doğa etkinliği yapıldı." diye konuştu.

Program kapsamında katılımcılara teşekkür belgesi verildi.





Yurt Dünya 25.11.2025 18:48:21 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da gençler okçular tekkesinin etkinliğinde buluştu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniyespor’a Kalıcı Kaynak İçin Tarihî Fırsat
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

2

Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

3

sahibinden.com "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi"ni yayımladı

4

TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası

5

Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

6

Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı

7

Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği

8

Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor

9

Obader Hukukçuları Ağırladı

10

Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı