İlginizi Çekebilir

Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı
Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da "Girişimde Kadın Zirvesi"nin ikincisi düzenlendi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençler için tenis kursu veriliyor
Antalya'da ramazanda kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin kişiye sağlık hizmeti verildi
Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşlar eylem yaptı
Bozyazı ilçesinde öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu ödedi
KKTC'deki trafik kazasında ölen askerin cenazesi Mersin'de defnedildi
Turizmde "yüzen oteller"in popülerliği artıyor

Antalya'da "Girişimde Kadın Zirvesi"nin ikincisi düzenlendi

Antalya

Antalya'da "Girişimde Kadın Zirvesi"nin ikincisi düzenlendi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) işbirliğinde "Girişimde Kadın Zirvesi"nin ikincisi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zirve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda düzenlendi. Etkinlikte Antalyalı kadınlar ve öğrenciler, girişimcilik hikayelerini ve deneyimlerini alanında başarılı isimlerden dinleme fırsatı buldu.

Zirvenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, bir toplumun kalkınmasının kadınların üretimde, ekonomide, sanatta ve karar alma mekanizmalarında güçlü şekilde yer almasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Kadın girişimciliğinin yalnızca iş kurmaktan ibaret olmadığını ifade eden Özdemir, "Kadın girişimciliği bir fikri bir cesareti gerçeğe dönüştürmektir. Bir kadın üretmeye başladığında yalnızca bir işletme büyümez. Bir aile güçlenir, bir şehir gelişir, bir ülkenin geleceği değişir." ifadesini kullandı.

Antalya'nın üretim gücü ve girişimcilik ruhuyla Türkiye'nin güçlü şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Özdemir, şehrin en büyük gücünün üreten, risk alan ve geleceğe inanan kadınlar olduğunu kaydetti.

AGİDER Başkanı Gökçen Atmaca da teknolojik gelişmeler, yeni iş modelleri ve değişen ekonomik dinamiklerin girişimciliğin önemini artırdığını ifade etti.

Atmaca, kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve girişimcilik ekosisteminin birlikte hareket etmesinin sürdürülebilir ve güçlü ekonomik yapı açısından önemli olduğunu belirtti.

Zirve kapsamında düzenlenen panelde, moderatörlüğünü Atmaca'nın yaptığı oturumda kadın girişimciler Başak Topbaştekin, Gaye Gül Ersan ve Zeynep Özcan deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, "Öğrenci-Girişimci Eşleşmesi" programının gerçekleştirilmesiyle sona erdi.



Yurt Dünya 10.03.2026 17:21:27 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da "girişimde kadın zirvesi"nin ikincisi düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Demir, Ankara’dan Umutlu Dönüyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı

2

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

3

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

4

Antalya'da "Girişimde Kadın Zirvesi"nin ikincisi düzenlendi

5

Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençler için tenis kursu veriliyor

6

Antalya'da ramazanda kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin kişiye sağlık hizmeti verildi

7

Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşlar eylem yaptı

8

Bozyazı ilçesinde öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu ödedi

9

KKTC'deki trafik kazasında ölen askerin cenazesi Mersin'de defnedildi

10

Turizmde "yüzen oteller"in popülerliği artıyor