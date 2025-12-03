Antalya'da "Gülümseten Adımlar" projesiyle özel bireyler at binme heyecanı yaşadı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Gülümseten Adımlar" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ata binme imkanı buldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 07 Engel Tanımayanlar Spor Kulübü işbirliğinde, Orfe Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 15 engelli birey aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

Programda, uzman eğitmenler eşliğinde ata binen özel gereksinimli bireyler, hayvanlarla iletişim kurdu, sosyalleşme imkanı buldu.

07 Engel Tanımayanlar Spor Kulübü Başkanı Bedriye Hilal Gönenç, yaptığı açıklamada, projenin sadece bugüne özel olmadığını, "Gülümseten Adımlar" adıyla başlattıkları çalışmanın devam edeceğini belirtti.

Etkinliğin amacının çocukların atlarla zaman geçirmesi ve ailelerin de rahat bir nefes alması olduğunu vurgulayan Gönenç, "Bugün 15 çocuğumuzu getirdik. Amacımız kalabalık bir grup yerine, küçük gruplar halinde çocukların atlarla daha fazla etkileşim kurmasını sağlamak." dedi.

Gönenç, 3 Aralık'ın sadece bir farkındalık günü olduğuna dikkati çekerek, toplumun engelli bireylere ve ailelerine karşı daha duyarlı olması, acıyarak bakmak yerine normal bir iletişim kurması gerektiğini ifade etti.

- "Bu bir kutlama değil, hatırlatma günüdür"

Fizyoterapist Cumhur Elmacı ise 3 Aralık'ın bir kutlama değil, farkındalık ve hatırlatma günü olduğunu vurguladı.

Engelli bireylerin toplum içinde yaşayabilmesinin yollarının açılması gerektiğine işaret eden Elmacı, 30 yıldır engelli bireylerle çalışan bir fizyoterapist olduğunu söyledi.

Kaldırımların düzenlenmesinden, rampaların önüne araç park edilmemesine kadar toplumsal bilincin artırılmasının şart olduğuna dikkati çeken Elmacı, "Bugünkü etkinlik bir terapi seansı değil, bir farkındalık çalışmasıdır. Engelli bireylere şans tanındığında her şeyi başarabileceklerini göstermek istiyoruz." dedi.

Orfe Atlı Spor Kulübü İşletmecisi Gül Uysal da Türkiye Binicilik Federasyonuna bağlı ve hippoterapi alanında yetkili bir kulüp olarak böyle bir projeye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Etkinliğe katılan 6 yaşındaki Hafsa Aysun Bozkurt ise ata binerken hiç zorlanmadığını belirterek, "Çok güzeldi, at çok tatlı ve pofuduktu. Sanki oyun oynuyormuşum gibi hissettim." ifadesini kullandı.



