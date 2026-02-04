İlginizi Çekebilir

Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı

Antalya

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı.

Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Abdullah A. (33) ile hamile eşi Hatice A. (25) arasında dün tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A, silahla eşini sağ ve sol dizinden vurduktan sonra aracıyla kaçtı.

Evde ve çevrede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdullah A'yı kısa sürede yakaladı.

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, kıskançlık nedeniyle eşiyle aralarında tartışma çıktığını, eylemi bir anlık öfkeyle yaptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.



