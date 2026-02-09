İlginizi Çekebilir

Antalya

Antalya'da heyelan ve göçük oluşan yolda çalışmalar devam ediyor

ANTALYA - Antalya'da göçük ve heyelan meydana gelen Kumluca-Kemer kara yolunda yapım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Kemer ile Kumluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen göçük sonrası ekipler bölgede aralıksız çalışıyor.

Antalya Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çöken yol nedeniyle kapanan menfezin önünü açmak için iş makineleriyle müdahalede bulundu. Menfezin önünde biriken toprak ve kaya parçaları temizlenerek biriken yağmur suyunun tahliyesi sağlandı.

- Hisarçandır yolunda heyelan

Öte yandan dün Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'ndeki yolda heyelan nedeniyle çökmeler ve asfaltta kırılmalar oluştu.

Bölgede önlem alan ekipler, yolu yaya ve araç giriş çıkışına kapattı.

Servis şoförlüğü yapan Veli Dikmen, Hisarçandır bölgesindeki öğrencileri merkeze götürdüğünü ve heyelan nedeniyle zor durumda kaldıklarını söyledi.

Bölgenin son zamanlarda çok yağış aldığını dile getiren Dikmen, "Yağışlar nedeniyle Hisarçandır yolunda göçmeler oluştu, şimdi yolu kullanamıyoruz. Alternatif yol da virajlı ve çok tehlikeli, bu yolun en kısa sürede onarılmasını istiyoruz." dedi.



