İlginizi Çekebilir

Migros Erzincan'ın yerel ürünlerini 81 ilde satışa sundu
Antalya'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi
Adana'da devrilen işçi servisinde 2 kişi yaralandı
ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 2026'da tam kapasiteyle çalışır hale gelecek
Lastik Borsası kitle fonlamasıyla 100,9 milyon lira yatırım aldı
Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi
Quick Finansall'ın yeni dönem sigorta ve finans ürünleri Bursa'da tanıtıldı
Gülnar protokolünden Regaip Kandili mesajı
Bozyazı'da kalkınmaya yönelik projeler toplantıda görüşüldü

Antalya'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

Antalya

Antalya'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

ANTALYA - Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan "Hind Rajab'ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab) filminin özel gösterimi Antalya'da gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gösterimin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, günahsız çocukların hesabının eninde sonunda o zalimlerden sorulacağını söyledi.

Zalimlerin bu yaşattıkları zulmün yanlarına kar kalacağını düşündüğünü belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Ama yanlarına kar kalmayacağını görecekler. Artık insanlığın vicdanı uyandı. Zalimler, bu günahsız kız çocuklarını niye öldürdüklerinin hesabını mahşeri vicdana verecek. Bizler de Türkiye olarak her bir Türk vatandaşı olarak 85 milyon her bir fert olarak bunun takipçisi olacağız."

Şahin, filmi herkesin seyretmesi gerektiğini belirterek, "Her anı, her saniyesi gerçek ve çok kısa süre önce yaşanmış bir hadise. İnsanlığın nasıl öldüğünü, insanlığın nasıl bir dramla 21'inci yüzyılda sınandığını gelin görün." diye konuştu.

- Hind Rajab filmi ve olayı hakkında

Dünyanın birçok yerinde festivallerden ödülle dönen ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona girdi.

Yönetmenliğini Tunuslu Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği film, Venedik Film Festivali'nde jüri büyük ödülü "Gümüş Aslan" da dahil olmak üzere dokuz ödüle layık görüldü. Film ayrıca Golden Globe "En İyi Film" ve Oscar "En İyi Yabancı Film" adayı oldu.

Film, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından öldürülen Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde 29 Ocak 2024'te seyir halindeyken hedef alınan araçta, Rajab ile 5 akrabası İsrail ateşi altında hayatını kaybetti. Saldırının ilk anlarında araçtaki 4 kişi vefat etti. Hind Rajab ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Filistin Kızılayını arayarak yardım istedi.

Filistin Kızılayı 30 Ocak 2024'te Leyan Hamade'nin saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Hamade'nin yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı. Hamade de arabadaki tüm aile fertleri gibi telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybetti.

Saldırıdan sonra yapılan incelemelerde Rajab ve ailesinin öldürüldüğü araca toplam 335 merminin isabet ettiği belirtildi.



Yurt Dünya 25.12.2025 22:33:42 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da "hind rajab'ın sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

TOKİ Herkese Bir Anahtar Verse Ne Olur?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Migros Erzincan'ın yerel ürünlerini 81 ilde satışa sundu

2

Antalya'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

3

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

4

Adana'da devrilen işçi servisinde 2 kişi yaralandı

5

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 2026'da tam kapasiteyle çalışır hale gelecek

6

Lastik Borsası kitle fonlamasıyla 100,9 milyon lira yatırım aldı

7

Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi

8

Quick Finansall'ın yeni dönem sigorta ve finans ürünleri Bursa'da tanıtıldı

9

Gülnar protokolünden Regaip Kandili mesajı

10

Bozyazı'da kalkınmaya yönelik projeler toplantıda görüşüldü