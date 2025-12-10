İlginizi Çekebilir

Opel'in Zafira ve Vivaro modelleri satışa sunuldu
Adana'da Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi tanıtıldı
Prometeon 2025 Dakar şampiyonu Macik ile işbirliğini yeniledi
Karmod'dan İngiltere'ye özel hazır konteyner ofis
Oyuncu Levent Özdilek'in annesinin cenazesi Mersin'de defnedildi
Burdur Valisi Bilgihan Gölhisar'da köyleri ziyaret etti
Adana'da "2023 Türkiye Sismik Dizisinin Ardından Çalıştayı" yapıldı
Yeniköy Kemerköy Enerji'nin ağaçlandırma çalışmalarına OGM'den takdir belgesi
Kayseri'de öldürülen apartman görevlisinin eşi Kahramanmaraş'ta defnedildi
Stajyer öğrencilere, enfeksiyon ve iş güvenliği eğitimi

Antalya'da hububat sektörü için 20 bin tonluk depo yapılacak

Antalya

Antalya'da hububat sektörü için 20 bin tonluk depo yapılacak

ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, kentte hububat sektörüne yönelik 20 bin tonluk lisanslı depo yapmak için fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını ve yer arayışına başladıklarını bildirdi.

Çandır, Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelerek, tarım alanındaki çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Antalya'nın kasımda tarım ihracatının yüzde 3,7 artışla 106 milyon dolar olduğunu belirten Çandır, yaş meyve ve sebze ihracatının da yüzde 8,5 artışla 66 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Çandır, Antalya'nın tarım kenti olduğunu ve üretilen ürünlerin hem iç piyasaya hem yurt dışına gönderildiğini ifade ederek, bunun devam edebilmesi için tarımsal planlama konusunda yerelden çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Hangi ürünün hangi dönemde ve ne kadar üretileceği konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Çandır, böyle bir planlamanın arz ve talep dengesine de olumlu yansıyacağını ifade etti.

Çandır, Antalya ve çevre illerinin, önemli oranda hububat üreten bölge olduğuna dikkati çekti.

Hububat sektörünün hasadı yaptıktan sonra ürünü bekletmeden satmak zorunda kaldığını anlatan Çandır, şunları söyledi:

"Hububat sektörüne yönelik Antalya'da 20 bin tonluk lisanslı depo yapmak için fizibilite çalışmalarını tamamladık. Firmalarımızla, üreticilerimizle bir araya geldik. Bir yer arayışındayız. Hedefimiz, üreticinin ürünü ürettikten sonra depolayabilmesine, uygun dönemde uygun fiyatlı malını satmasına, yani malına artı değer kazandırmasına olanak sağlamak. Yine elektronik lisanslı ürün senediyle de onların ekonomik finansal konularına yardımcı olabilmek."



Ekonomi 10.12.2025 12:56:30 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da hububat sektörü için 20 bin tonluk depo yapılacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Teleferik Osmaniye’ye Yakışır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Opel'in Zafira ve Vivaro modelleri satışa sunuldu

2

Adana'da Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi tanıtıldı

3

Prometeon 2025 Dakar şampiyonu Macik ile işbirliğini yeniledi

4

Karmod'dan İngiltere'ye özel hazır konteyner ofis

5

Oyuncu Levent Özdilek'in annesinin cenazesi Mersin'de defnedildi

6

Burdur Valisi Bilgihan Gölhisar'da köyleri ziyaret etti

7

Adana'da "2023 Türkiye Sismik Dizisinin Ardından Çalıştayı" yapıldı

8

Yeniköy Kemerköy Enerji'nin ağaçlandırma çalışmalarına OGM'den takdir belgesi

9

Kayseri'de öldürülen apartman görevlisinin eşi Kahramanmaraş'ta defnedildi

10

Stajyer öğrencilere, enfeksiyon ve iş güvenliği eğitimi