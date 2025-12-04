Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

ANTALYA - Antalya'da, İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Yeşildere Mobil Polis İrtibat Noktası'ndaki toplantıda, kasım ayına ilişkin verileri açıklayan Vali Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında kasımda 138 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, 223 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 27'sinin tutuklandığını kaydetti.

Asayiş suçları kapsamında geçen ay 10 bin 167 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 99,1'inin aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde 1 milyon 249 bin 420 kişi ile 839 bin 375 aracın sorgulandığını ifade etti.

Narkotik suçlara yönelik 1168 operasyon yapıldığını ve 522 kişinin tutuklandığını aktaran Şahin, 27 Kasım'da Antalya merkezli 17 ilde yapılan Narkokapan-2 operasyonunda yakalanan 519 şüpheliden 472'sinin tutuklandığını ve bunun Türkiye tarihinde yapılan en büyük operasyonlardan biri olduğunu kaydetti.

Vali Şahin, narkotik operasyonlarında, 25 kilo 699 gram bonzai, 13 kilo 573 gram esrar, 3 kilo 7 gram kokain, 2 kilo 30 gram metamfetamin, 1 kilo 107 gram eroin, 1 milyon 908 bin 446 sentetik ecza, 4 bin 752 kaptagon, 738 bin 870 kullanımlık A4, 246 ecstacy, 250 gram kenevir tohumu ve 216 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini söyledi.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 8 operasyonda, 3 şüphelinin tutuklandığını ve 7 şüphelinin adli kontrol kararıyla 1 şüphelinin de savcılıktan serbest bırakıldığını dile getirdi.

Şahin, mobil göç noktalarında 4 bin 993, merkez ve dış ilçe birimlerinde 9 bin 67 yabancı uyruklunun sorgulandığını ve 72 farklı uyruklu kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini kaydetti.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 11 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, operasyonlarda yakalanan 12 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını, 2'sinin adli kontrol şartıyla 6'sının serbest bırakıldığını vurguladı.

İl genelinde kasımda 1955 trafik kazası meydana geldiğini ve 7 kişinin öldüğünü ifade eden Şahin, denetimlerde 89 bin 160 kişiye idari para cezası uygulandığını, 3 bin 827 aracın da trafikten men edildiğini duyurdu.

Sahil güvenlik unsurlarınca kasımda 4 bin 75 saat seyir icra edildiğini aktaran Şahin, denetimlerde 947 gemi, tekne ve işletmenin kontrol edildiğini bunlardan mevzuata aykırı çalışan 57'sine yasal işlem yapıldığını bildirdi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ile Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş de katıldı.

