Antalya'da iş insanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Antalya'da iş insanları, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Başkanı Bilal Köleoğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Başkanı Yusuf Akgül, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Köleoğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" adlı fotoğrafını tercih eden Köleoğlu, "Spor"da Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Cem Özdel'in "Gözalan" karelerini oyladı.



Köleoğlu, AA muhabirlerinin fotoğraflarını çok başarılı bulduğunu söyledi.

Fotoğraflarda hem umudu hem hüznü gördüklerini dile getiren Köleoğlu, "Çok güzel fotoğraflarla karşılaştık. Fotoğrafları çeken tüm muhabir arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

- ASKON

Onur Kacar da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" fotoğraflarını seçti.

"Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" adlı fotoğraflarına oy veren Kacar, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı karesini tercih etti.



Kacar, AA muhabirlerince çekilen fotoğrafların çok kıymetli ve değerli olduğunu belirtti.

Gazze'deki zulmün yer aldığı fotoğrafların birer delil niteliğinde olduğunu ifade eden Kacar, fotoğraflarda oradaki insanlığın yaşadığı dramı, açlığı, çaresizliği gördüklerini kaydetti.

Tüm kategorilerdeki fotoğrafların çok özel olduğunu söyleyen Kacar, muhabirleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

- MÜSİAD

Yusuf Akgül de "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor"da Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" adlı fotoğraflarına oy veren Akgül, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'ın "Çocuk her yerde çocuk" adlı karesini oyladı.



Akgül, AA muhabirlerinin fotoğraflarının son derece etkileyici olduğunu ve seçmekte zorlandığını ifade etti.

Gazze'deki dramın fotoğraflarla dünyaya yansıtıldığını dile getiren Akgül, emeği geçenlere teşekkür etti.

- Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

