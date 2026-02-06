İlginizi Çekebilir

Antakya Medeniyetler Korosu, depremin üçüncü yılında Hatay'da konser verdi
Hayat Holding "Hayat İyi Yaşam Merkezi"yle depremzedelere desteğini sürdürüyor
Burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Bakan Kurum, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
Bakan Bayraktar, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Hatay'da gazetecilerle buluştu
Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
Adana'da kamyonun çarptığı kişi öldü
Serik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da "Model Uçak Yapım" etkinliği düzenlendi

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

Antalya

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

ANTALYA - Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlara yönelik Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan yakalanan 1 kişi tutuklandı, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan 9 olayda 13 şüpheliye, "Parada Sahtecilik" suçundan 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda da 3 firari hükümlü yakalandı.

İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 38 fişek, 12 sahte para, 1 milyon 623 bin kaçak makaron, 2 bin 200 litre kaçak içki, 1511 kaçak sigara, 907 kilogram kaçak tütün ile 49 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.



Yurt Dünya 6.02.2026 17:28:28 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan geldi, müjde gelmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

6 Şubat: Kalbimizde Hiç Dinmeyen O Sarsıntı
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Antakya Medeniyetler Korosu, depremin üçüncü yılında Hatay'da konser verdi

2

Hayat Holding "Hayat İyi Yaşam Merkezi"yle depremzedelere desteğini sürdürüyor

3

Burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

4

Bakan Kurum, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

5

Bakan Bayraktar, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

6

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Hatay'da gazetecilerle buluştu

7

Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

8

Adana'da kamyonun çarptığı kişi öldü

9

Serik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

10

Antalya'da "Model Uçak Yapım" etkinliği düzenlendi