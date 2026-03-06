İlginizi Çekebilir

Antalya'da "Kadın Gözünden Zamanın İzleri" fotoğraf sergisi açıldı

ANTALYA - Antalya'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla "Kadın Gözünden Zamanın İzleri" fotoğraf sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Amatör kadın fotoğrafçıların Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinde çektikleri karelerden oluşan sergi, Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı'nda kapılarını açtı.

Sergide insan portreleri, doğa ve çevre temalı 53 eser yer alıyor.

Fotoğrafçı Esengül Yaşin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı mesleklerden 6 kadının bir araya geldiğini ve her birinin özgün kesin bakış açısının kadrajına yansıttığını söyledi.

Dünyadaki kadınların yaşamış olduğu sıkıntılara dikkati çekebilmek için sergiyi açtıklarını belirten Yaşin, "Öğretmen, bankacı, gazeteci, mühendis, ekonomist ve yazar kadınlar olarak bir araya geldik. Farklı bakış açılarıyla yaşamı kendi gözümüzden, kendi karelerimize yansıttık. Kadınlar Günü dolayısıyla da bizim bu alandaki paylaşımlarımız dünyadaki tüm kadınların ve herkesin yaşamış olduğu sıkıntılara, şiddete dur diyebilmek için. Bizler, yaşamın her alanında söz sahibi ve eşit haklara sahip olmak, eşit şekilde kendimizi ifade edilmek istediğimizden dolayı bu işe girdik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar olarak her yerdeyiz, sokakta, kadrajda, hayatın içindeyiz."

Sergide eserleri yer alan Ayşegül Dursun da fotoğraf makinesinin kadınları özgürleştirdiğini vurguladı.

Kadınların her şeyi yapabileceğine dikkati çeken Dursun, güçlü ve nazik olmalarının en önemli özelliklerinden olduğunu ifade etti.

Eser sahiplerinden Pınar Merinç ise serginin çeşitli yaşam kültürlerinin yansımasından oluşturulduğunu kaydetti.

Açılışın ardından gerçekleştirilen Nostalji Korosu Konseri'nde "Mavi Boncuk", "Her Şey Seninle Güzel" gibi şarkılar seslendirildi.

Etkinliğe, Konyaaltı Belediye Başkan Vekili Müge Gezginci Ünsal, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi, 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.



