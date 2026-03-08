İlginizi Çekebilir

Mersin'de TDSF "Karayip Danslar-Salsa 3. Etap" yarışması yapıldı
Adana'da ev ve ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 23 hayvan telef oldu
Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı
Hatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Hatay'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Adana'da iftar programında konuştu:
Antalya'da kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "Cross" sergisi açıldı
Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi
Manavgat'ta tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Antalya'da kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "Cross" sergisi açıldı

Antalya

Antalya'da kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "Cross" sergisi açıldı

ANTALYA - Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Cross" (Çapraz) sergisi, kadın sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Kepez Belediyesi himayesinde düzenlenen sergi, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Küratörlüğünü Zübeyde Yavuz'un üstlendiği sergide, Cumhuriyetin ilanından sonra ulusal ve uluslararası alanda ülkeyi temsil eden 21 kadın sanatçının eserleri yer aldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kadınların varlık sebebi ve varlığın devamının teminatı olduğunu belirtti.

Türk toplumunda kadının önemine değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Türk toplumunun en değerli varlığı, anne, eş ve kız evlattır. Türkçede eskiden kız evlat için göz bebeği ve kıymetli anlamına gelen 'kerime' derlerdi. Eşlerimizi de evin kraliçesi anlamına gelen 'hatun' diye tanımlıyoruz. Türk kadını toplumun inşasında her zaman söz sahibi konumundaydı. Yörükler bir yerden kışlayıp bir başka yere yola çıktığı zaman ana karar verici kadınlardı."

Şahin, üç nesil sanatçı kadını bir araya getiren ve sergide emeği geçenleri kutladı.

Konuşmanın ardından, Şahin ve beraberindekiler sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Açılışa, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi, 28 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.



Eğitim 8.03.2026 22:55:34 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "cross" sergisi açıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Bu Müteahhitler Özel mi Seçiliyor?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de TDSF "Karayip Danslar-Salsa 3. Etap" yarışması yapıldı

2

Adana'da ev ve ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 23 hayvan telef oldu

3

Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı

4

Hatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

5

Hatay'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

6

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Adana'da iftar programında konuştu:

7

Antalya'da kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "Cross" sergisi açıldı

8

Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi

9

Manavgat'ta tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü

10

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi