İlginizi Çekebilir

VavaCars'tan yapay zeka ve coğrafi genişleme odaklı büyüme hedefi
Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı
Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 hükümlü yakalandı
Antalya'da kıyıya vuran Akdeniz foku yeniden denizle buluşturuldu
Osmaniye'de öğrenciler kamyonlarla getirilen karla eğlendi
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Adana ve Mersin'in ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı

Antalya’da kanseri yenen çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Antalya’da kanseri yenen çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Antalya’da kanseri yenen çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı

ANTALYA – Antalya’nın Kaş ilçesinde kanseri yenen 3 yaşındaki Gökçe Tezcan için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Orçun ve Gülsüm Tezcan çiftinin iki çocuğundan biri olan Gökçe Tezcan’a, yaklaşık 7 ay önce germ hücreli tümör teşhisi konuldu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde tedavi gören Gökçe Tezcan, kemoterapi sürecinin ardından ameliyat oldu. Zorlu geçen tedavi sürecinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuşan Gökçe için ailesi ve yakınları etkinlik planladı.

Diğer kızları Derin'in karne törenine katılan Tezcan ailesi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından okul bahçesinde balonlarla karşılandı.

Etkinlikte Gökçe için hazırlanan balonlar gökyüzüne bırakıldı. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de araçlarını balonlarla süsleyerek etkinliğe destek verdi.

Baba Orçun Tezcan, AA muhabirine, çocuğuna 24 Haziran 2025'te germ hücreli tümör tanısı konmasıyla tedavi sürecinin başladığını söyledi.

Yaklaşık 7 ay süren tedavinin ardından çocuğunun sağlığına kavuştuğunu anlatan Tezcan, kendilerine bu süreçte destek verenlere teşekkür etti.

Tezcan, gökyüzüne bırakılan balonların sadece Gökçe için değil, kanserle mücadele eden tüm çocuklar için bir umut olması temennisinde bulundu.



Eğitim 16.01.2026 17:40:59 0
Anahtar Kelimeler: antalya’da kanseri yenen çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

VavaCars'tan yapay zeka ve coğrafi genişleme odaklı büyüme hedefi

2

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

3

Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı

4

Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 hükümlü yakalandı

5

Antalya'da kıyıya vuran Akdeniz foku yeniden denizle buluşturuldu

6

Osmaniye'de öğrenciler kamyonlarla getirilen karla eğlendi

7

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

8

AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

10

Adana ve Mersin'in ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı