Antalya’da kaybolan 55 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde kaybolan 55 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaöz Mahallesi'nde yaşayan M.Ç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yoğun yağış nedeniyle arazideki 55 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen bölgede arama ve tarama çalışması başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu kayıp hayvanlar eksiksiz ve sağlıklı şekilde bulunarak sahibine teslim edildi.



