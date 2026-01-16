İlginizi Çekebilir

Antalya'da kıyıya vuran Akdeniz foku yeniden denizle buluşturuldu

ANTALYA - Antalya'da kumsalda hareketsiz halde bulunan Akdeniz foku, deniz polisi ekiplerinin müdahalesiyle yaşam alanına kavuştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mermerli Plajı kıyısında bir Akdeniz fokunun kumsalda hareketsiz yattığı ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, olay yerine ulaştıklarında yaklaşık 1,5-2 metre boyunda yetişkin bir Akdeniz fokunun kumsalda bulunduğunu tespit etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle irtibata geçilerek durum hakkında bilgi paylaşan ekipler, çevresinde güvenlik önlemi aldığı fokun zarar görmesini önleyerek kontrollü şekilde yeniden denize dönmesini sağladı.

Öte yandan, Akdeniz fokunun, Yunanistan'da bakım altında bulunduğu bir havuzdan kaçarak Antalya sahillerine gelmiş ve dinlenme amacıyla kıyıya çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.



