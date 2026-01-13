Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi

ANTALYA - Antalya'da polis ekiplerince konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi amacıyla son 2 hafta içerisinde denetimler gerçekleştirdi.

98 ekip, 247 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı denetimde, 907 konaklama tesisi, 40 kayıtsız günübirlik konaklama yeri, 14 ticari işletme ve 169 kiralama firması kontrol edildi.

Denetimlerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 2 işletmeye ve kayıtsız konaklama yaptırmaktan 6 kişiye cezai işlem uygulandı.

