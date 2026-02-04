Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi

ANTALYA - Antalya'da polis ekiplerince konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Kentte 93 ekip ve 239 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı denetimlerde, 792 konaklama tesisi, 67 kayıtsız günübirlik ve 51 araç kiralama firması kontrol edildi.

KABİS kaydı olmaksızın araç kiralamak ve sözleşme kayıtlarını usulüne uygun tutmamaktan 2 araç kiralama firmasına, anlık veri göndermediği tespit edilen 8 işletmeye, çalışan bildirimi yapmamaktan 3 işletmeye, kayıtsız konaklama yaptırmaktan ise 15 kişiye cezai işlem uygulandı.