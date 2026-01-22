Antalya'da kongre turizmi uluslararası organizasyonlarla hareketlenecek

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da kongre turizmi, bu yıl gerçekleştirilecek "5. Antalya Diplomasi Forumu", "77. Uluslararası Uzay Kongresi" ve dünyanın en önemli iklim zirvesi "BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı" (COP31) ile daha da hareketlenecek.

Dünyanın dört bir yanından turist konuk eden kent, diplomasi trafiğinde de yoğun bir yıl geçirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 17-19 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF2026) beşinci kez ev sahipliği yapacak olan Antalya, 5-9 Ekim'de dünyanın en prestijli uzay etkinliklerinden "77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC)" ile uzay sektöründeki bilim insanlarını, mühendisleri, girişimcileri ve politika yapıcıları ağırlayacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde kasımda gerçekleşecek "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı" (COP31) da "turizmin başkenti" Antalya'da yapılacak. Antalya EXPO Fuar Alanı'nda 9-20 Kasım'da düzenlenecek konferansta, 196 ülkeden ziyaretçi iklim için aynı masaya oturacak.

- "Antalya barışçıl yönünü ortaya koyuyor"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, AA muhabirine, Antalya'nın ve Türkiye'nin turizm imajının iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Kentin sahil, güneş, deniz turizminin yanı sıra farklı destinasyonlarla da ön plana çıkmaya başladığını ifade eden Hacısüleyman, Antalya'da bu yıl özellikle kongre turizminin çok aktif olacağını belirtti.

COP31 için yıllarca atıl durumdaki EXPO alanının seçildiğini ve bunun çok doğru bir karar olduğunu dile getiren Hacısüleyman, bu alanın kongre ve fuar turizmi açısından bundan sonra da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Antalya'nın aynı yılda Türkiye ve dünya açısından önemli olan 3 organizasyona ev sahipliği yapmasının değerli olduğunu vurgulayan Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu organizasyonlar Antalya'nın barışçıl yönünü de ortaya koyuyor. Barış olmadan turizm olmuyor, turizm olmadan da barışı bir türlü tesis edemiyoruz. Bütün milletlerin yaz aylarında, bir kişi de olsa, bir milyon kişi de olsa aynı havuzda serinlemeleri, aynı denize girmeleri, yan yana şezlonglarda vakit geçirmeleri, yan yana yemek yiyebiliyor olmaları aslında barışın en güzel tarafı, en güzel simgesi. Antalya bu organizasyonları başarılı bir şekilde atlatacaktır, bu konuda yüzde 100 garanti verebiliyoruz çünkü Antalya deneyimli, daha önce G20'de hizmet kalitemizi göstermiştik. Şehrin tüm dinamikleri de tecrübeli, bizler de kurumlar olarak birlikte çalışarak konunun üstesinden geleceğiz. Güzel bir şekilde ve tam not alarak çıkacağız."

- "Antalya'da 5 yıldızlı otellerin altyapısı çok iyi"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da Antalya turizminin bu yıl kongre turizmiyle daha da hareketleneceğini belirtti.

Bu tür organizasyonların Antalya'da yapılmasının turizmciler açısından sevindirici olduğunu anlatan Saatçioğlu, "Antalya'da 5 yıldızlı otellerin altyapısı çok iyi, deneyimli oteller var. Organizasyonlarla üst düzey yöneticileri ağırlayacağız, sadece bir organizasyonda 80 bin kişiyi konuk edeceğiz. Otellerin altyapıları rahatlıkla bunu kaldırabilecek durumda. İlgili kurumlar gerekli denetimleri yapıyor. Şimdiden çalışmalar başladı. Havalimanımızda bir problem yok, kapasitesi artırıldı." diye konuştu.