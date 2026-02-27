İlginizi Çekebilir

Alanya'da klima ve kuluçka makinelerinin bulunduğu depoda ikinci kez yangın çıktı
Antalya'da dilencinin üzerinden 27 bin lira çıktı
Kozan'da Gazze için kermes düzenlendi
Osmaniye'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi
Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği tatilcilere taksitle ödeme seçeneği sunmak istiyor
Güney Kore merkezli cilt bakım markası Nacific Türkiye'de
EY Türkiye'de üst düzey atama
Antalya'da "Kültür, Sanat ve Sürdürülebilirlik" sergisi açıldı
Osmaniye hak sahipliği belirleme kurası tamamlandı
Antalya'da genç kadının karaciğerindeki 7 santimetrelik kitle robotik cerrahiyle alındı

Antalya'da "Kültür, Sanat ve Sürdürülebilirlik" sergisi açıldı

Antalya

Antalya'da "Kültür, Sanat ve Sürdürülebilirlik" sergisi açıldı

ANTALYA - Antalya'da sanatın dijital dönüşümünü ve sürdürülebilirliğini merkeze alan "Kültür, Sanat ve Sürdürülebilirlik" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde Gökkuşağı Koleji ve İstanbul Gelişim Üniversitesi işbirliğinde yapılan etkinlik, "Doğadan Metaverse'e" temasıyla düzenlendi.

Serginin küratörlüğünü Gökkuşağı Koleji resim öğretmeni Keziban Ertuğrul, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Sarı ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu üstlendi.

Etkinlikte, öğrencilerin yüzde 60'ının geri dönüştürülmüş materyallerden ürettiği eserler sergilendi.

Ayrıca sergide, nesli tehlike altındaki caretta carettaların korunmasına dikkati çeken çalışmalar da yer aldı.

Açılışa, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Betül Gayretli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve çok sayıda davetli katıldı.

Sanat ve teknolojinin buluşturulduğu sergi, eş zamanlı olarak metaverse aracılığıyla da ziyaret edilebilecek.



Yurt Dünya 27.02.2026 17:02:11 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da "kültür sanat ve sürdürülebilirlik" sergisi açıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Bizim Amacımız Kimseyi “Yemek” Değil
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da klima ve kuluçka makinelerinin bulunduğu depoda ikinci kez yangın çıktı

2

Antalya'da dilencinin üzerinden 27 bin lira çıktı

3

Kozan'da Gazze için kermes düzenlendi

4

Osmaniye'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi

5

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği tatilcilere taksitle ödeme seçeneği sunmak istiyor

6

Güney Kore merkezli cilt bakım markası Nacific Türkiye'de

7

EY Türkiye'de üst düzey atama

8

Antalya'da "Kültür, Sanat ve Sürdürülebilirlik" sergisi açıldı

9

Osmaniye hak sahipliği belirleme kurası tamamlandı

10

Antalya'da genç kadının karaciğerindeki 7 santimetrelik kitle robotik cerrahiyle alındı