Antalya'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Antalya

Antalya'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor. Yollarda oluşan su birikintileri, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent merkezinde bazı mahallerdeki ev ve iş yerlerini su bastı.

Kumluca ilçesinde etkisini sürdüren sağanakla hortum oluştu. Hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre Kum, Karşıyaka ve Beykonak mahallelerinde seralarda hasar oluştu, bazı seraların plastik örtüleri yırtıldı, enerji nakit hatlarında da zarar meydana geldi.

Su baskınları, seralarda ve bölgedeki işçi evlerinde hasara yol açtı.

Yağışın sürdüğü ilçede enerji nakil hatlarının zarar gördüğü mahallelerde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi'ndeki seralar da hortumdan zarar gördü. Yağış nedeniyle Yarbaşı kanalı taştı.



