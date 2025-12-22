İlginizi Çekebilir

Antalya'da meslek tanıtım etkinliği düzenlendi

ANTALYA – Antalya'nın Kepez ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik meslek tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Karatay Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, gazetecilik, polislik, doktorluk ve avukatlık gibi 35 farklı meslek tanıtıldı.

Çevre okullardan da gelen öğrenciler, kurulan stantları gezerek meslek temsilcilerinden bilgi edindi.

Rehber öğretmeni Şaban İnat, AA muhabirine, öğrencilerin alan seçimi yapacakları dönemde daha doğru kararlar almaları adına bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Etkinlikle, öğrencilerin meslek alanlarında tam bilgi edinmelerini sağladıklarını belirten İnat, "Öğrencilerimiz ilerde mutlu olacakları, iyi hissedecekleri meslekleri tanımıyorlardı. Kendi ilgi alanlarına yakın meslekleri seçmelerini düşündük. Mesleğini en iyi şekilde icra eden kişilerden yüz yüze bilgi almak öğrenciler için ufuk açıcı oldu. Katılım beklediğimizden daha güzeldi, bu etkinliğe diğer senelerde de devam edeceğiz." dedi.

Etkinliğe, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu da katıldı.



