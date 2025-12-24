İlginizi Çekebilir

Antalya'da meslektaşı hemşire eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

ANTALYA - Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren sanık, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil Can Sakman, müştekiler ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Sakman, olayın tasarlayarak değil ani gerçekleştiğini öne sürerek beraatini talep etti.

Maktulün annesi Havva Ünay, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Baba Güney Demir de kızının evliliğinde hiç mutlu olmadığını ifade ederek, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Savunma dilekçesini okudum. Söyledikleri doğru değil." dedi.

Baba Demir'in konuşması sırasında sanık Sakman "kes lan" diye bağırdı, öfkelenerek sanığa cevap veren Demir mahkeme salonundan çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Halit Can Sakman'ı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

- "Bundan sonra gün yüzü görmediğini bileceğim"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Havva Ünay, verilen karardan dolayı içlerinin soğumayacağını vurgulayarak, "Sonunda adalet yerini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet benim acımı hiçbir şekilde hafifletmeyecek. Asla dindirmeyecek. Ama bundan sonra gün yüzü görmediğini bileceğim. Buradan ailesine sesleniyorum. Hepsi çocuklarının ne olduğunu biliyordu." diye konuştu.

Müşteki avukatı Mehmet Akif Yıldız da davanın kadın cinayetlerinde emsal olmasını dilediklerini belirterek, verilen karardan memnun olduklarını dile getirdi.

- Olay

Kentteki bir özel hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile yine aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi Halit Can Sakman arasında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki evlerinde 9 Mart 2025'te tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Can Sakman, eşini bıçak ve satırla öldürmüştü. Olayda kendisi de bıçakla yaralanan Halit Can Sakman, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Önceki duruşmada savcı mütalaasında, sanık Sakman'ın, eşini "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, cezada indirime gidilmemesini talep etmişti.



