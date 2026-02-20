İlginizi Çekebilir

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Caner oldu
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kadirli ilçesinde "Geleceğini Adaletle Koru Projesi" tanıtıldı
CHP Genel Başkanı Özel, fırtınada Atatürk büstünü koruyan Adanalı gençlerle görüntülü konuştu
Zatürre akciğer filminde her zaman görülmüyor
Antalya Oyuncak Müzesi'ne Azerbaycan'dan 26 parçalık bağış
Akbank ve KGF'den tarımsal üretime finansman desteği
Antalya Büyükşehir Belediyesinden ramazanda vatandaşa sıcak yemek ikramı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta konuştu:
Alanya'da rezidansta çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Antalya

Antalya'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Sadık Y. idaresindeki 07 LMC 84 plakalı midibüs, Kızılağaç Mahallesi D-400 karayolunda, aynı istikamette giden Süleyman A. yönetimindeki 07 BTC 619 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüs, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Durmuş Ali Y. ve midibüsteki yolculardan Ceren D., Merve D., Nesrin G., İrem Ç. ile Ercan U. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan ticari araç sürücüsü Süleyman A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

- Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Görüntülerde, araçların çarpışma anı ile midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiği anlar yer alıyor.



Yurt Dünya 20.02.2026 15:42:58 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Çalışkan Yönetici Her Zaman Takdir Edilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Hizmetin Adı: Kurum mu, Şahıs mı?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Caner oldu

2

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

3

Kadirli ilçesinde "Geleceğini Adaletle Koru Projesi" tanıtıldı

4

CHP Genel Başkanı Özel, fırtınada Atatürk büstünü koruyan Adanalı gençlerle görüntülü konuştu

5

Zatürre akciğer filminde her zaman görülmüyor

6

Antalya Oyuncak Müzesi'ne Azerbaycan'dan 26 parçalık bağış

7

Akbank ve KGF'den tarımsal üretime finansman desteği

8

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ramazanda vatandaşa sıcak yemek ikramı

9

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta konuştu:

10

Alanya'da rezidansta çıkan yangın hasara neden oldu