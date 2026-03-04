Antalya'da minik öğrenciler, yaban hayatı hakkında bilgi aldı

ANTALYA - Antalya'da ilkokul öğrencileri, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret ederek yaban hayatı hakkında bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları kapsamında Kepez Gülveren İlkokulu ve Muratpaşa Ramazan Savaş İlkokulu öğrencileri Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti.

Öğrencilere yaşam parkının kliniğinde görevli veteriner hekimler tarafından yaban hayatı ve çevre bilinci anlatıldı.

Eğitimde, öğrencilere yaban hayatının korunması, yasa dışı avcılık, nesli tükenmekte olan hayvanların korunması, çevre bilinci farkındalığı ve yaşam parkının çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler, ardından parkı rehber eğitmenler eşliğinde gezerek yaban hayvanlarını yakından görme fırsatı. buldu.

Veteriner Hekim Oğulcan Demir, doğada bulunan yaralı hayvanların tedavisini titizlikle yaptığını söyledi.

Bu süreci çocuklara anlatıklarını aktaran Demir, yaban hayatına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Ramazan Savaş İlkokulu Müdür Yardımcısı Firdevs Denizer, doğal yaşam parkını çocukların çok sevdiğini söyledi.

