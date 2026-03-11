İlginizi Çekebilir

Antalya

Antalya'da "Müzikal Rönesans" konseri sanatseverlerle buluştu

ANTALYA - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Müzikal Rönesans" konseriyle Barok dönemin zengin müzik dilini sahneye taşıdı.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da ilk kez seslendirilen Zelenka'nın virtüöz trio sonatlarından Purcell, Handel ve Vivaldi'nin unutulmaz aryalarına uzanan repertuvar, izleyiciyi erken Barok döneminin çok katmanlı ses evreninde etkileyici bir yolculuğa çıkardı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, mezzosoprano Songül Ekici, arp sanatçısı İlayda Sezen, obua sanatçıları Selçuk Akyol ve Ufuk Soygürbüz, fagot sanatçısı Oğuzhan Güner, viyolonsel sanatçısı Kerem Ekber ile piyanist Talgat Arakeev sahne aldı.

Konserde ayrıca Henry Purcell'in Dido and Aeneas operasından "When I Am Laid in Earth", Georg Friedrich Handel'in Rinaldo operasından "Lascia ch'io pianga" ve "Cara sposa" aryaları ile Antonio Vivaldi'nin Andromeda Liberata eserinden "Sovvente il Sole" aryası seslendirildi.

Barok dönemin zengin müzik dilini sahneye taşıyan konser, izleyicilerden beğeni aldı.



