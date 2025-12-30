Antalya'da "Ocaktan İlmeğe Yörük Kültürü Sergisi" düzenlendi

İlginizi Çekebilir

Antalya

ANTALYA - Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Ocaktan İlmeğe Yörük Kültürü Sergisi" açıldı.

Enstitüde seramik, nakış ve giyim gibi bölümlerde eğitim gören öğrencilerin yıl boyunca yaptığı el emeği ürünler, Olgunlaşma Enstitüsü'nde sergilendi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, gazetecilere, burada birbirinden değerli el işçiliği ürünlerinin ortaya çıkarıldığını söyledi.

Öğrencilerin el emeği ve göz nuru eserlerini hem kamuoyunun beğenisine hem de satışa sunmak amacıyla sergi düzenlediklerini dile getiren Erkal, "Enstitüde 16 bölümümüz var, yıl boyunca da burada seramikten nakışa ve giyime kadar pek çok ürün yapıldı. Bazı ürünler seri üretime geçti, bazıları da özel tasarım niteliğinde sergide yer alıyor." dedi.

Erkal, ilgi çeken sergide satışı yapılan ürünlerden elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçlarında kullanılacağını bildirdi.

Sergi, yarın sona erecek.



