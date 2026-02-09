İlginizi Çekebilir

Antalya'da okul çevreleri ve öğrenci servisleri denetlendi

ANTALYA - Antalya'da eğitim-öğretim yılında ikinci yarı yılının başlaması dolayısıyla "Huzur ve Güven" denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kamu düzeninin korunması, çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanması, suçun önlenmesi amacıyla sorumluluk bölgesindeki okul ve okul çevrelerinde asayiş kontrolleri yapıldı.

Uygulama kapsamında öğrenci servis araçları da trafik mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde denetlenirken, sürücü ve rehber personelin yükümlülükleri kontrol edildi.

Çocuk ve gençlerin güvenli eğitim ortamlarında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla denetim ve uygulamalara devam edilecek.




