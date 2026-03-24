Antalya'da Orman Haftası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu

ANTALYA - Antalya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.



Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde, Antalya'nın orman varlığı bakımından en zengin kentlerin başında geldiğini söyledi.

Farkındalık oluşturulması için her sene binlerce dönüm alanı ağaçlandırmaya devam ettiklerini belirten Arat, "Ülke olarak şu anda dünyada orman varlığını artıran ülkelerin başında geliyoruz, bu çok sevindirici bir gelişme. Pek çok ülkede iklim değişikliği nedeniyle orman varlığı azalırken, Türkiye'de orman teşkilatımızın ve devletimizin politikasıyla orman varlığı artmaktadır." dedi.

Antalya Valiliğinin koordinatörlüğünde tüm kurumların da dahil olduğu Orman Yangınlarını Önleme Planı'nı yürürlüğe koyduklarını vurgulayan Arat, birçok kurumun bu konuda gerekli çalışmaları tamamladığını kaydetti.

Kentin Manavgat afeti gibi büyük yangınlar yaşadığını hatırlatan Arat, yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla yanan ormanlık alanların yeniden yeşile büründüğünü dile getirdi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran ise ormanların sadece ağaçlardan ibaret olmadığını, hayatın, nefesin ve geleceğin güvencesi olduğunu belirtti.

Ormanların, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal afetlere karşı en büyük kalkan olduğuna dikkati çeken Kayıran, şöyle konuştu:

"'Türkiye'nin gücü orman' dediğimizde doğanın bize sunduğu yaşam enerjisini, bereketi ve sürdürebilir bir geleceği ifade ediyoruz. Bir fidanın toprakla buluşması yalnızca bir ağacın değil aynı zamanda bir umudun yeşermesidir. Bölge müdürlüğü olarak ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, 44 dönümlük alana 25 çeşit fidan dikti.