İlginizi Çekebilir

ALS'de erken farkındalık yaşam kalitesini artırıyor
13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da başladı
Antalya'da Orman Haftası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu
Antalya'da turizmde kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir gelecek konuşuldu
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehadet haberi Hatay'daki ailesine verildi
Çanakkale Zaferi konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödül
Osmaniye’de otomobil iş yerine girdi, kaza anı kamerada
Samsung kampüslerde "Galaxy Intelligence Hunt" etkinliğini başlattı
Adana'da Orman Haftası etkinliğinde üniversite yerleşkesine 10 bin fidan dikildi
Hatay'da huzurevi sakinleri Milli Mücadele kahramanlarını anmak için sahneye çıktı

ANTALYA - Antalya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde, Antalya'nın orman varlığı bakımından en zengin kentlerin başında geldiğini söyledi.

Farkındalık oluşturulması için her sene binlerce dönüm alanı ağaçlandırmaya devam ettiklerini belirten Arat, "Ülke olarak şu anda dünyada orman varlığını artıran ülkelerin başında geliyoruz, bu çok sevindirici bir gelişme. Pek çok ülkede iklim değişikliği nedeniyle orman varlığı azalırken, Türkiye'de orman teşkilatımızın ve devletimizin politikasıyla orman varlığı artmaktadır." dedi.

Antalya Valiliğinin koordinatörlüğünde tüm kurumların da dahil olduğu Orman Yangınlarını Önleme Planı'nı yürürlüğe koyduklarını vurgulayan Arat, birçok kurumun bu konuda gerekli çalışmaları tamamladığını kaydetti.

Kentin Manavgat afeti gibi büyük yangınlar yaşadığını hatırlatan Arat, yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla yanan ormanlık alanların yeniden yeşile büründüğünü dile getirdi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran ise ormanların sadece ağaçlardan ibaret olmadığını, hayatın, nefesin ve geleceğin güvencesi olduğunu belirtti.

Ormanların, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal afetlere karşı en büyük kalkan olduğuna dikkati çeken Kayıran, şöyle konuştu:

"'Türkiye'nin gücü orman' dediğimizde doğanın bize sunduğu yaşam enerjisini, bereketi ve sürdürebilir bir geleceği ifade ediyoruz. Bir fidanın toprakla buluşması yalnızca bir ağacın değil aynı zamanda bir umudun yeşermesidir. Bölge müdürlüğü olarak ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, 44 dönümlük alana 25 çeşit fidan dikti.



İlginizi Çekebilir

1

ALS'de erken farkındalık yaşam kalitesini artırıyor

2

13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da başladı

3

Antalya'da Orman Haftası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu

4

Antalya'da turizmde kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir gelecek konuşuldu

5

Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehadet haberi Hatay'daki ailesine verildi

6

Çanakkale Zaferi konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödül

7

Osmaniye’de otomobil iş yerine girdi, kaza anı kamerada

8

Samsung kampüslerde "Galaxy Intelligence Hunt" etkinliğini başlattı

9

Adana'da Orman Haftası etkinliğinde üniversite yerleşkesine 10 bin fidan dikildi

10

Hatay'da huzurevi sakinleri Milli Mücadele kahramanlarını anmak için sahneye çıktı