Antalya'da orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Sarıabalı Mahallesi Deligözler mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin koordinasyonuyla söndürüldü.

Bazı yerleşim yerlerinin boşaltıldığı yangında, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 22 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 75 orman işçisi, 10 muhafaza memuru ve 6 teknik personel müdahalede bulundu.

Çevredeki ev ve seralara sıçramadan söndürülen yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Evinden tahliye edilen Veli Büyükdeligöz (83), gazetecilere yaptığı açıklamada, dumanı fark ettiğini ve hemen yetkililere haber verdiğini söyledi.

Yetkililerin tedbiren evi boşaltmaları gerektiğini söylediğini anlatan Büyükdeligöz, "Jandarma ekipleri hemen bizi aşağıda tanıdık birilerinin evine götürdü. Hepsine teşekkür ederim." dedi.