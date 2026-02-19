İlginizi Çekebilir

Antalya'da orman yangınlarında atıkların rolü değerlendirildi
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kurtul Çakın görevine başladı
Antalya'da Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifikası için toplantı düzenlendi
Isparta'da üretilen tarım hayvancılık robotları 14 ülkeye ihraç ediliyor
Hatay'da okul koridorları ramazan için süslendi
Kaş'ta öğrencinin Türk bayrağı hassasiyeti ödüllendirildi
Silifke'de öğretmen ve velilere yönelik seminer düzenlendi
Tarsus ilçesinde Hacı Hüseyin Kaplan Camisi'nin temeli atıldı
Osmaniye’de anlamlı bir takdir töreni gerçekleştirildi
Ekranın Öteki Yüzü: Dijital Zorbalık ve Çocuklarımız

Antalya'da orman yangınlarında atıkların rolü değerlendirildi

Antalya

Antalya'da orman yangınlarında atıkların rolü değerlendirildi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Akdeniz Araştırma Derneği'yle ortaklaşa yürüttüğü "Orman Yangınlarında Atıkların Rolü: Topluluk Temelli Farkındalık ve Çözüm Stratejileri" projesinin son toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Avrupa Birliği Sivil Katılım Hibe Programı" kapsamında desteklenen projenin toplantısı, belediye hizmet binasında düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, toplantıda yaptığı konuşmada, 2021'de Manavgat'ta yaşanan orman yangınında 60 bin hektar alanın yandığını hatırlattı.

Proje kapsamında atıkların rolünün dikkate alındığını ve çözüm yollarının tartışıldığını aktaran Atasoy, "Proje bir kez daha gösterdi ki orman yangınlarıyla mücadele yalnızca müdahale kapasitesiyle değil önleyici politikalar ve doğru atık yönetimiyle mümkündür. Bu da kurumlar arası güçlü bir işbirliğiyle başarıya ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökhan Ergan da projenin amacının, ormandaki atıklarla ilgili yapılması gereken çalışmaları belirlemek ve bu konuda paydaşlarla bir araya gelerek uygun bir çözüm stratejisi oluşturmak olduğunu kaydetti.

Ergan, Antalya yerelinde projeyi yaygınlaştırarak insanların ulaşabilecekleri bir modele dönüştürmek istediklerini bildirdi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral, proje koordinatörü Nurbahar Usta, akademisyenler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.



Yurt Dünya 19.02.2026 14:30:32 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da orman yangınlarında atıkların rolü değerlendirildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Ben Aday Değilim
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniyespor’a ‘Güvenlik’ Dayatması: Bu Şehrin Dostu Musunuz, Düşmanı Mı?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da orman yangınlarında atıkların rolü değerlendirildi

2

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kurtul Çakın görevine başladı

3

Antalya'da Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifikası için toplantı düzenlendi

4

Isparta'da üretilen tarım hayvancılık robotları 14 ülkeye ihraç ediliyor

5

Hatay'da okul koridorları ramazan için süslendi

6

Kaş'ta öğrencinin Türk bayrağı hassasiyeti ödüllendirildi

7

Silifke'de öğretmen ve velilere yönelik seminer düzenlendi

8

Tarsus ilçesinde Hacı Hüseyin Kaplan Camisi'nin temeli atıldı

9

Osmaniye’de anlamlı bir takdir töreni gerçekleştirildi

10

Ekranın Öteki Yüzü: Dijital Zorbalık ve Çocuklarımız