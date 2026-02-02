İlginizi Çekebilir

Antalya'da otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor
Antalya'da hortum ve fırtınadan zarar gören üreticiye sera naylonu dağıtıldı
Antalya'da "Sanat Üzerine Sohbetler" söyleşisi düzenlendi
Mersin'de kaçak 2 milyon 10 bin makaron ve 227 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tanışan çift Osmaniye'de düğün yaptı
Alanyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
Adana'da Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Osmaniye’de yeni tırmanış rotaları için çalışma başlatıldı
Hatay'da dağdan düşen kaya parçasının altında kalan işçi öldü
Antalya'daki trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazesi Konya'da toprağa verildi

Antalya'da otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor

Antalya

Antalya'da otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor

ANTALYA - Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, adli tıptaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün dün sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildiği kazada yaşamını yitirenlerden 5'inin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan Aslı Çevik (47) ve Resmiye Göktepe'nin (62) cenazeleri Eskişehir'e, Seymen Çınar Sarı'nın (12) cenazesi Manavgat'a, Sudem Çakmak'ın (19) cenazesi Bilecik'e, Onur Yılmaz'ın (21) cenazesi Antalya'nın Aksu ilçesine gönderildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, sabah erken saatlerden itibaren bekledikleri adli tıp morgu önünde üzüntü yaşadı, bazıları fenalık geçirdi.

Yaşamını yitiren 10 kişiden 3'ünün cenazesinin dün teslim edildiği, 2'sinin ise işlemlerin ardından memleketlerine gönderileceği bildirildi.

Kazada yaralanan 20 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



Yurt Dünya 2.02.2026 17:06:54 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Özel Osmaniye'de "boş" konuştu
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor

2

Antalya'da hortum ve fırtınadan zarar gören üreticiye sera naylonu dağıtıldı

3

Antalya'da "Sanat Üzerine Sohbetler" söyleşisi düzenlendi

4

Mersin'de kaçak 2 milyon 10 bin makaron ve 227 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

5

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tanışan çift Osmaniye'de düğün yaptı

6

Alanyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

7

Adana'da Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

8

Osmaniye’de yeni tırmanış rotaları için çalışma başlatıldı

9

Hatay'da dağdan düşen kaya parçasının altında kalan işçi öldü

10

Antalya'daki trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazesi Konya'da toprağa verildi